Autotests en vente libre : comment ça marche et à quel prix ?

MODE D'EMPLOI - Les autotests de diagnostic du Covid-19 sont désormais autorisés en France. Moins pénibles, mais aussi moins fiables que les tests PCR, ils ont en revanche l'avantage d'être bien plus rapides.

La France se dote d’un nouvel arsenal dans la lutte contre le Covid-19 : less tests à la maison. Ce mardi, la Haute autorité de Santé (HAS) a donné son feu vert pour le déploiement des autotests par prélèvement nasal. L’objectif ? Permettre un isolement plus rapide des malades. En effet, il faut compter deux jours entre les premiers symptômes et le moment où les gens vont se faire tester en laboratoire, auxquels s’ajoutent 24 à 48 heures pour avoir le résultat. Or, c’est justement pendant ce laps de temps que la personne est la plus contagieuse et qu’elle doit s’isoler. Le Directeur général de la Santé (DGS), Jérôme Salomon, avait annoncé dimanche soir sur BFMTV qu’ils seraient proposés à la vente en France "dès cette semaine".

Comment ça fonctionne ?

L’autotest par prélèvement nasal est un test antigénique. Seule différence, son mode de prélèvement : il suffit d’insérer l’écouvillon à une profondeur de 3-4 centimètres, ce qui le rend ainsi beaucoup moins désagréable que le prélèvement nasopharyngé pour les tests virologiques RT-PCR. Grâce à l’ajout d’un réactif, on obtient le résultat au bout de 15 à 20 minutes, un peu comme un test de grossesse. Certains modèles, à l’instar du kit développé par l’entreprise française Biospeedia, proposent en plus un second écouvillon à insérer cette fois au fond de la joue, afin d’y prélever de la salive. "Le fait de combiner du nasale et du salivaire permet d’avoir une charge virale équivalente à un test nasopharyngé, et donc une fiabilité plus importante", assure Julien Tizot, directeur général de Biospeedia.

Un "QR Code" pour mieux tracer ?

Un QR code, qui permettra d’afficher le résultat du test dans une application, est également prévu pour certains kits qui seront mis en vente. De quoi assurer la traçabilité et le suivi des malades. "Il est tout à fait envisageable que l’Assurance maladie puisse détecter, isoler et contrôler les personnes positives. Et à l’inverse, les personnes négatives pourraient avoir la liberté, entre guillemets, d’aller au restaurant, dans une salle de cinéma ou bien encore de traverser une frontière", estime Julien Tizot.

Est-il aussi fiable qu'un test PCR ?

À en croire une étude de l’autorité sanitaire allemande, l’Institut Robert-Koch, l’efficacité globalement des autotests s’établit à 71,7% (contre 98% pour un test nasopharyngé). Du côté des fabricants, on se veut un peu plus optimiste : le laboratoire Roche annonce pour sa part une efficacité de l’ordre de 82,5%. Le taux grimpe même à 91,2% pour des échantillons présentant une charge virale élevée. En France, avant d'être autorisé par l’Agence des médicaments (ANSM) et le ministère de la Santé, un test antigénique doit afficher une efficacité supérieure ou égale à 80%.

Combien ça coûte ?

Ces autotests sont déjà commercialisés en Allemagne, en Autriche, au Royaume-Uni ou encore en Suisse. Outre-Rhin, le lot de cinq est vendu 24,99 € chez Aldi, soit environ 5 euros par autotest. En France, le prix devrait être plus ou moins le même à quelques euros près. Si les tests antigéniques classiques sont remboursés par la Sécurité sociale, le remboursement des autotests est lui encore à l’étude, a indiqué dimanche soir Jérôme Salomon.

Où s'en procurer ?

Sur ce point, la question n’est pas encore tranchée : Jérôme Salomon a déclaré que "ce sera en supermarchés ou en officines". Michel-Edouard Leclerc a profité de l'occasion pour rappeler sur Twitter que "le réseau E.Leclerc confirme être volontaire pour (les) diffuser".