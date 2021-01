Covid-19 : ce qu'il faut retenir des annonces de Jean Castex

Couvre-feu renforcé dès samedi sur tout le territoire national, contrôle des frontières, protocole sanitaire dans les écoles... Telles sont les mesures annoncées par Jean Castex ce jeudi pour freiner la propagation du virus et ses variants.

Le couvre-feu est avancé pour toute la métropole à partir de samedi et pour quinze jours au moins. Il est interdit de sortir à 18h. L'attestation et les motifs de dérogation restent inchangés. En Outre-mer, la décision sera prise au cas par cas. Et si le reconfinement est écarté, c'est pour l'instant seulement. "Si nous constatons dans les prochains jours une dégradation épidémique forte, nous serions conduits à décider sans délai d'un nouveau confinement", précise le Premier ministre

À l'issue de cette conférence de presse, plusieurs mesures ont été annoncées concernant les écoles et les universités. À la cantine, le protocole sanitaire va être renforcé de la primaire au lycée. Dans certains cas, le repas pourrait être pris en classe.

Les activités sportives scolaires et extrascolaires en intérieur sont suspendues. Une campagne de dépistage massive va être lancée. 300 000 élèves et professeurs seront testées chaque semaine sur la base du volontariat. Pour les universités, les cours reprendront progressivement à partir du 25 janvier par demi-groupe et uniquement pour les étudiants de première année.

Concernant la vaccination, les prises de rendez-vous débuteront vendredi matin à partir de huit heures, soit sur Internet sur le site www.sante.fr, soi par téléphone en appelant ce numéro vert : 0 800 009 110. Sont concernées les personnes de plus de 75 ans, mais également, et c'est une nouveauté, les personnes présentant des comorbidités avec un très haut risque de forme grave de la maladie. Pour lutter contre la propagation des différents variants, les contrôles aux frontières sont renforcés. Pour les voyageurs en provenance des pays hors de l'Union européenne, il faudra désormais systématiquement présenter un test PCR négatif et s'engager à s'isoler pendant sept jours. Pour éviter d'importer les souches virulentes qui circulent au Brésil et en Afrique du Sud, les contrôles sont renforcés pour les vols en provenance de la Guyane, de la Réunion, et de Mayotte.