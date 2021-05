Covid-19 : ces petites choses dont le port du masque nous prive

Que cachez-vous sous votre masque ? Un sourire, une moue ? On a tenté de deviner mais sans succès. Heureusement d'autres sont plus doués et arrivent facilement à détecter les grimaces. Beaucoup rêvent d'enlever le masque en extérieur mais à vous entendre, certains feraient mieux de le garder. Plus de masque, c'est aussi l'occasion pour vous, mesdames, de retrouver un vieil ami : le rouge à lèvres. "On a hâte", affirme une passante. "Surtout que je suis vieille, un peu de rouge à lèvres, ça rajeunit !", ajoute une autre.