Covid-19 : combien de Français pourront-ils être vaccinés avant l'été ?

La France via l'UE a signé d'autres contrats avec les laboratoires AstraZeneca, Curevac et Janssen. Soit 45 millions de doses supplémentaires, censées arriver d'ici fin juin. Mais à cause d'une erreur lors de l'essai clinique, AstraZeneca a dû repousser une première livraison prévue en février. À la fin du premier semestre, s'il n'y a toujours de vaccin AstraZeneca, il manquera 28 millions de doses. "Il ne serait pas hallucinant qu'AstraZeneca puisse lancer uniquement son vaccin en 2022, beaucoup plus que les autres pays. En fait, la France base sa stratégie de vaccination sur ce vaccin. Donc, c'est un très haut risque pour la France si jamais ce vaccin, comme c'est probable, ne sera pas disponible au premier semestre 2021", explique Frédéric Bizard, expert en économie, spécialiste de la santé et de la protection sociale.