Covid-19 : comment les services publics s’adaptent-ils ?

En cette période de Covid-19, Céline Madrolles est surveillante de cantine scolaire. En temps normal, elle est adjointe au Conseil municipal. Ce jour-là, à cause de l'épidémie, il manque 51 agents à la ville sur 232 nécessaires au fonctionnement de la restauration dans les écoles. Un renfort temporaire, mais des ajustements permanents à trouver pour la municipalité. Tous les jours, le maire réunit une cellule de crise : élus, représentants syndicaux,... La directrice générale des services commence par un état des lieux. "C'est extrêmement difficile. Pour les collectivités, on a l'impression que l'État, le gouvernement se décharge. J'ai peur que dans certains endroits, on ne puisse pas tenir", se plaint Yann Gault, maire (PS) de Bourges.

L'accueil de la mairie par exemple ne reçoit plus de public le samedi matin. Autre service très sollicité dans le Cher : la caisse d'Allocations familiales. De plus en plus de situations précaires comme cette mère de famille isolée au bout du fil. Les travailleurs sociaux attribuent également des aides spéciales Covid. Ils prennent les devants, en appelant eux-mêmes les personnes les plus fragiles. Très critiqués au printemps, les agents de La Poste sont aujourd'hui beaucoup plus disponibles. Alors, comme à chaque période d'activité forte, certains personnels de bureau viennent donner des coups de main aux heures de pointe. Une sollicitation qui devrait se poursuivre. Avec l'intensification des commandes en ligne, La Poste anticipe une activité supplémentaire de 30% à l'approche des fêtes.