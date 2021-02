Covid-19 : comment réagit la population face aux nouvelles mesures à Antibes ?

Le maire de la commune, comme plusieurs élus, est opposé à ce confinement partiel décrété le week-end. Pour les commerçants de la vieille ville, ces nouvelles mesures rendent la situation économique intenable. Une vendeuse explique son point de vue sur la situation : "On a perdu 80% de notre chiffre d'affaires, on n'a pas de touristes, on fait des heures pour rien, en plus des week-ends fermés, tous les commerçants vont baisser le rideau". Lassitude et fatalisme pour les uns, nerfs à vif pour les autres, ces nouvelles mesures à l'image de la météo fragilisent à nouveau le moral de la population.