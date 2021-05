Covid-19 : comment vacciner davantage ?

Faut-il alors élargir les horaires ? Les équipes du centre s'y préparent. Il compte bientôt vacciner les samedis après-midi, le dimanche et après les horaires de bureau la semaine. "On est volontaire, mais il faut trouver suffisamment de personnel pour pouvoir tourner. C'est ça qui va nous arrêter", confie Dr Marie-Dominique Delettre.

Faut-il ouvrir la vaccination aux plus jeunes ? Ceux-là n'ont pas envie d'attendre. Ils étaient une trentaine cet après-midi, trop jeunes, sans comorbidité, prêts à patienter des heures pour se faire vacciner. "J'ai envie de retrouver une vie normale le plus rapidement possible. Et ça se passera que par la vaccination", explique une jeune femme. Plus de détails dans la vidéo au-dessus de cet article.