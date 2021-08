Covid-19 : comment vacciner davantage les plus de 80 ans ?

Mathieu et Fabienne ont une conviction. Si leurs patients ne viennent pas à eux, il faut aller les chercher chez eux. Depuis trois mois sur leur temps libre, ces infirmiers libéraux de Boulogne-sur-Mer proposent de vacciner directement à domicile. Ce midi, c'est au tour d’Agnès, 93 ans, pour sa première injection. “Le but, c'est vraiment de vacciner les gens qui ont envie et qui ne peuvent pas aller jusqu'au centre de vaccination. Généralement, ce sont des gens qui ont une mobilité relativement réduite, qui parfois malheureusement sont grabataires, qui ont une situation de handicap. Le but, ce qu'ils puissent avoir accès à la vaccination. Donc, plutôt que d'aller vers, on était vraiment jusqu'au chevet du patient”.