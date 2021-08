Confinement strict en Martinique : ces vacanciers qui décident de rester malgré tout

Il y a de quoi nourrir un sentiment de frustration dans ce cadre idyllique qu'est la Martinique. Maryline et sa fille Lisa avaient choisi exprès une maison nichée entre mer et montagne pour leurs vacances, sur les hauteurs de la commune du Diamant, dite la pierre précieuse de l'île.

C'est le cadre idyllique et les billets non remboursables qui ont convaincu mère et fille de rester. Elles se savent privilégiées, mais alterner entre piscine et lecture, ce n'est pas vraiment les vacances que ces Mosellanes espéraient. "Je pensais pouvoir sortir et faire des visites, car deux semaines, c’est long", lance Lisa. D'autant que toutes deux sont vaccinées.