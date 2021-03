Ces Français qui partent en vacances en Italie malgré la pandémie

Alors que les restrictions sanitaires se durcissent en France avec l'instauration de couvre-feu les week-ends dans le Pas-de-Calais et des règles plus strictes dans les départements en "surveillance renforcée", certains Français partent prendre du bon temps en Italie où les mesures y sont plus souples. Seules contraintes pour entrer sur le territoire voisin : présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures ou bien faire une quarantaine de 14 jours en arrivant.

Deux Parisiennes ont décidé de poser leurs valises à Venise. "On s'est dit 'bon on verra ce qu'on peut faire, au pire ça nous permettra juste de changer d'air', raconte l'une des deux sœurs sur TF1 à bord d'une gondole. Finalement, plus ça va, plus on voit qu'il y a de petites possibilités d'avoir un semblant de vie normale. Donc c'est appréciable".

De nombreux autres Français ont eu cette même idée de dernière minute. "On s'est dit 'pourquoi pas Venise, ça doit être le meilleur moment pour venir et justement éviter les touristes qu'il y a d'habitude'", confie une mère de famille.

Le port du masque reste obligatoire, mais depuis le 1er février dernier, les bars et les restaurants ont rouvert leurs portes dans la majorité des régions jusqu'à 18 heures. "On ne mesure pas la chance qu'on a d'être ici assis en terrasse, alors qu'à Paris, comme dans toute la France, ça fait des mois qu'on ne peut plus faire ça", se réjouit Sabrina en sirotant un vin local.