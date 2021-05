"C'est le feu !" : 5000 fans au concert-test d'Indochine à Bercy pour faire avancer la science

Faisant résonner les samples et les basses, dansant autour des platines face à une foule jeune, masquée, mais ravie de retrouver l'ambiance du live, le DJ a "mis le feu" à la fosse, où le respect des gestes barrières, hormis le port du masque, n'était pas d'actualité. "Ici, aucune distanciation physique. Nous sommes pressés les uns aux autres", s'enthousiasmait Karima Charni, journaliste culture sur LCI, qui avait eu la chance d'être tirée au sort. À chaque changement de rythme, les clameurs ont envahi l'arène parisienne, illuminée de flashes bleus et rouges. "Quelle ambiance les amis, c'est le feu !", s'exclamait sur Twitter un participant.

"Ça fait des mois qu'on n'a pas de concert. Revoir la foule, ça fait du bien, on reprend goût à la vie", témoignait, juste avant le début du concert, Loïs, une technicienne de laboratoire de 30 ans qui s'est postée au plus près de la scène. "Ça fait si longtemps qu'on attend (...) Donc là, retrouver un concert, en plus Indochine, c'est assez formidable", s'enthousiasmait aussi Camille 26 ans, venue du Val d'Oise pour revoir, "pour la cinquième ou sixième fois", Nicola Sirkis et sa bande sur scène. "Ce que j'attends, c'est d'avoir en concert les sensations que j'avais avant. Même si les conditions sont un peu spéciales, on fait avec", confiait Alexandre, un spectateur interviewé par Karima Charni.

Comme les 5000 autres, il a dû remettre en entrant dans l'Arène une enveloppe contenant un test salivaire effectué ce samedi, après un premier test antigénique réalisé ces trois derniers jours et qui s'est avéré négatif, l'une des conditions pour participer à l'étude. Un autre test doit être réalisé sept jours plus tard. "Je vais essayer de porter mon masque tout au long du concert parce qu'il faut faire attention, mais cette étude a été faite pour ça aussi : savoir si on va bien porter le masque, ou non", ajoutait-il.