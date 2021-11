Face à Omicron, l'OMS déconseille les voyages aux personnes à risque, mais juge inutile leur interdiction

"Il convient de conseiller aux personnes qui ne sont pas en bonne santé ou qui risquent de développer une forme grave de la maladie Covid-19 et de mourir, notamment les personnes âgées de 60 ans ou plus et celles qui présentent des comorbidités (par exemple : maladie cardiaque, cancer et diabète), de reporter leur voyage", a ainsi écrit l'OMS dans un document technique ce mardi.