Covid-19 : à Nice, Francis Lalanne appelle ses fans sans masque "à commettre un délit" en s'embrassant

Échaudé, l'homme aux bottes est allé encore plus loin : "Arrêtez de consommer, le consumérisme est un virus bien plus dangereux que le Covid. Arrêtez de consommer et l’État sera à genoux". "Les messages anxiogènes, délivrés toute la journée par le gouvernement sont là pour rendre malades psychologiquement les gens, et c’est délibéré", assène-t-il en guise d'ultime provocation.

Environ 350 manifestants se disant "pro-libertés" de Réinfo Covid, du collectif "Bas les masques pour nos enfants" et du mouvement des Gilets jaunes se sont réunis dimanche à Nice, place Garibaldi pour crier leur colère face aux restrictions sanitaires en vigueur dans l'Hexagone. Outre Francis Lalanne, Ingrid Courrèges, ex-candidate de The Voice, a aussi pris la parole. "On a envie de s’exprimer, cela fait plus d’un an que nous, les artistes, on n’a pas le droit de travailler, c’est important de créer des petites scènes de vie", a-t-elle argué avant de se lancer dans une reprise de "Femme libérée" de Cookie Dingler. Paroles orientées à la clé : "Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, j’parle de ta liberté, c’est elle qui est mise en péril. Ne les laisse pas régner, ça n’tient qu’à un fil, de voir débarquer l’armée, direct à ton domicile".