Nouvelles règles sur les masques à l'école dès ce lundi : "Une mesure inapplicable"

Alors que certains foyers sont fragilisés par la crise sanitaire et économique, cette nouvelle mesure de restriction risque d'alourdir un peu plus les dépenses des Français. Faisons un petit tour dans les rayons des pharmacies. La boite de cinquante masques chirurgicaux dédiés aux enfants de 3 à 12 ans coûte 12,99 euros. Pour l'achat d'un masque lavable de catégorie 1 fabriqué dans les Hauts-de-France, il faut débourser cinq euros l'unité. À noter que les enfants doivent changer leur protection toutes les quatre heures, selon le protocole sanitaire.

Au-delà de la question des masques, la FCPE estime que les pouvoirs publics "font l'autruche" et laissent les parents d'élèves livrés à eux-mêmes. Selon elle, il faudrait davantage de moyens pour que le protocole sanitaire soit mieux appliqué. "En réalité, de nombreux enfants ne changent pas de masque toutes les trois-quatre heures. Parfois, les parents ne sont pas au courant ou bien ils n'ont pas un budget suffisant", déplore Rodrigo Arenas. Selon lui, les mesures de distanciation physique sont mal respectées et les enfants ne se lavent pas suffisamment les mains dans les établissements scolaires.

"Le protocole sanitaire est inapplicable faute de moyens humains. On a le sentiment qu'il ne protège que les ministères", déplore le coprésident des parents d'élèves. D'autres mesures pour endiguer la crise sanitaire dans les écoles et les lycées ont été évoquées ce lundi par le ministère de l'Éducation. À commencer par la cantine, où les élèves d'une même classe devront déjeuner ensemble en maintenant une distanciation d'au moins deux mètres entre eux et leurs camarades. Dans les cantines, tout cela devra être mis en place au plus tard le 8 février.