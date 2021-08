Pass sanitaire : ces professionnels confrontés aux menaces et aux agressions

Jamais Lurent Muller n'aurait imaginé vivre un jour une telle agression de la part d'un client. "Il m'a saisi à la gorge et m’a soulevé. On s'est regardé les yeux dans les yeux, je ne touchais plus le sol. Il m'a projeté contre les grilles qui sont là. Il y avait encore une autre barrière qui était là et que j'ai prise dans le dos, j'ai encore la trace et les douleurs aujourd'hui", raconte-t-il.