Vaccination sur les créneaux vacants : les conseils pour décrocher un rendez-vous

COVID-19 - La vaccination sera ouverte aux 18-49 ans à partir de ce mercredi, lorsqu'un créneau est encore disponible dans les 24 heures. Les plateformes de prise de rendez-vous en ligne se préparent à gérer l'afflux de visiteurs. Voici quelques conseils.

En visite au vaccinodrome de la Porte de Versailles à Paris, Emmanuel Macron a donné jeudi dernier le coup d'envoi d'une nouvelle phase dans la campagne de vaccination. À compter de mercredi prochain, pour ne pas gâcher de doses, les créneaux de vaccination non pris dans l'Hexagone seront "ouverts sans limite d'âge", aux personnes de plus de 18 ans et sans comorbidités. Alors, forcément, les plateformes en ligne se préparent à faire face à l'afflux de visiteurs dans les prochains jours. Comment faire pour trouver un rendez-vous ?

Richard Kritter, porte-parole de Maiia, concurrente de Doctolib, s'attend déjà des centaines de milliers de connexions le 12 mai. "Les centres qui ont des doses encore disponibles dans les 24 heures vont les rendre visibles en ligne. Vous pourrez prendre un rendez-vous pour le jour même, voire pour le lendemain", explique son fondateur, qui rappelle que "tout dépend évidemment du nombre de doses disponibles dans les centres."

Un numéro vert pour ceux qui n'ont pas Internet

Pour savoir où se trouve le centre de vaccination le plus proche de chez vous, il suffit de se rendre sur le site Sante.fr. En quelques clics, il vous indiquera où se rendre dans votre département afin de recevoir le vaccin anti-Covid. Pour ceux enfin qui n'ont pas accès à internet ou qui se trouve dans une zone blanche, le gouvernement a mis en place un numéro vert - le 0 800 009 110 - afin de vous accompagner à la prise de rendez-vous.

Exemple dans le vaccinodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, où une équipe de TF1 s'est rendue cette semaine (voir la vidéo ci-dessus). Vingt-quatre boxs ont ouvert ce vendredi et seize de plus devraient ouvrir dans les jours à venir. Tristan Eybert, responsable de ce centre de vaccination, affirme avoir dépassé "les 3000 vaccins par jour", et avoir comme objectif de passer "à 4000" dans ces prochains jours. Le centre est ouvert sept jours sur sept, le week-end inclus, avec des créneaux nocturnes de 20 heures à 23 heures.

Une notification dès qu'un créneau se libère

Pour faciliter vos démarches, la plateforme ViteMaDose a elle mis au point une application mobile (iOS et Android) où les utilisateurs peuvent s'inscrire et recevoir une notification dès lors qu'un créneau se libèrera près de chez eux dans les 24 heures. Mais attention, le nombre de doses en surplus qui sera disponible s'annonce encore faible. Selon Guillaume Rozier, fondateur de la plateforme ViteMaDose, environ "5000 créneaux seront disponibles chaque jour" en France pour les moins de 50 ans à compter "du milieu de la semaine prochaine" alors que plusieurs millions de Français de 18 à 50 attendent toujours d'être vaccinés.

Rappelons que l'objectif mis en avant par le président de la République est de faire en sorte que "tous les créneaux soient pris partout sur le territoire", et par la même occasion, d'atteindre les 20 millions de Français vaccinés autour du 15 mai et les 30 millions autour du 15 juin. Sachant que la barre des 7 millions de vaccinés a été franchie ce mercredi. Un coup d'accélérateur dans le rythme de la vaccination rendu possible par des livraisons de doses plus nombreuses.

