Covid-19 : une 3e dose administrée dans les Ephad à partir du 13 septembre

"La protection chez les plus âgés baisse donc il faut une troisième dose", a alerté Jean Castex sur RTL ce jeudi 26 août. Le Premier ministre a rappelé que la Haute autorité de santé (HAS) a recommandé cette troisième dose de vaccin pour les plus de 65 ans et les plus vulnérables, comme les résidents des Ephad, le mercredi 26 août.

Cette campagne vaccinale de la troisième dose commencera autour du 12-13 septembre pour les résidents en Ephad, a-t-il ainsi annoncé, avec "redémarrage de la campagne systématique, après recueil du consentement". Matignon a ensuite précisé qu'elle débuterait bien le lundi 13 septembre.

Quant aux plus de 65 ans présentant des comorbidités, la prise de rendez-vous pour une 3e dose sera possible dès le 1er septembre. Mais la HAS informe que le délai doit être d’environ six mois entre la deuxième et la troisième dose, a rappelé le Premier ministre.