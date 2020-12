Covid-19 : dans le Tarn, un Ehpad évite l’isolement aux résidents asymptomatiques

Seize résidents y ont passé leur isolement depuis un mois. Un seul a développé des symptômes. Il est décédé. Alors, le confinement est sous haute surveillance. "On surveille surtout la fonction respiratoire, et puis évidemment la température. Et on est très vigilant à l'évolution des symptômes", explique un responsable sanitaire. Au Coustil, on réconforte tout en douceur. Lorsque le soleil pointe son nez, les pensionnaires ont le droit de sortir. Un bol d'air qui fait oublier un instant le virus et qui leur redonne le sourire. Un seul objectif : éviter le syndrome de glissement observé pendant la première vague. Après 14 jours, celui ou celle pour qui les deux prélèvements sont négatifs, retourne dans son Ehpad d'origine.