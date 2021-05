Gestes barrières et attestations : ces règles qu'il faut encore respecter

Ainsi, à Lille, la police vérifie le suivi de ces règles, comme l'affichage de la jauge réduite, ou encore dans les restaurants la capacité maximum par table qui ne doit pas dépasser six personnes et le gel hydroalcoolique qui doit être mis à disposition du client. En cas de problème, ce sont les professionnels qui sont verbalisés. "On est dans une certaine euphorie avec l'ouverture des centres commerciaux, donc ça se passe bien, les gens sont heureux, mais on est là pour rappeler la règle", met en garde un policier.

Pas encore question non plus de se passer du masque à l'extérieur. À Cassis, dans les Bouches-du-Rhône, où 40.000 personnes arpenteront la ville chaque jour cet été, l'heure est donc au rappel de cette obligation, et c'est la gendarmerie qui s'en est chargée dès ce mercredi. "La priorité aujourd'hui c'est de faire comprendre aux gens qu'on n'en a pas encore terminé avec le Covid-19. Et que, nous aussi, on en a ras le bol, mais si on ne se sert pas tous les coudes, on ne va pas y arriver", explique l'adjudant Stéphane.

Sur les terrasses, il n'y a pas eu pour le moment d'abus à signaler, comme le reconnaît Grégory Luthringer, le responsable d'un restaurant. "Les gens en ont tellement marre et sont tellement heureux que l'on puisse rouvrir, qu'ils sont hyper respectueux", dit-il. Sur la voie publique en revanche, c'est autre chose. Il reste décidément un peu de prévention à faire.