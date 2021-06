Magasins, musées, églises, casinos... Quelles sont les nouvelles jauges d'accueil ? CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

DÉCONFINEMENT - Les commerces, lieux culturels ou de loisirs peuvent accueillir plus de personnes depuis ce mercredi 9 juin. Voici, lieu par lieu, les nouvelles jauges d'accueil.

Sport en intérieur, service de restauration en salle, compétitions sportives et festivals : les Français ont renoué ce mercredi avec des loisirs dont ils étaient privés depuis des mois, dans un contexte d'évolution "très favorable" de l'épidémie de Covid-19. Une nouvelle étape dans le déconfinement qui permet de faire évoluer les jauges de nombreux lieux.

Salles de sport, piscines, thalassos

Bon nombre de Français se sont rués dans les salles de sport, gymnases et piscines à leur réouverture ce mercredi, malgré une capacité d'accueil réduite à 50%. Les activités en plein air sont possibles dans la limite de 25 personnes, y compris pour des sports de contact. Les compétitions de sport amateur en plein air peuvent se tenir dans la limite de 500 participants. Quant aux stades, ils peuvent accueillir tous les pratiquants (y compris pour des sports de contact). Du côté des spas, hammams, saunas et thalassothérapies, après de longs mois de fermeture, ils peuvent enfin accueillir du public, en respectant toutefois une jauge de 35 %.

Bars, cafés et restaurants

Contrainte également pour les cafés et restaurants qui peuvent à nouveau accueillir du public en salle avec des tables de six personnes maximum et une jauge de 50 %. Pas question en théorie de s'accouder au comptoir et les clients doivent s'inscrire dans un cahier de rappel. Seules les personnes ayant une place assise peuvent être accueillies. Pour les établissements avec terrasses, qui ont pu rouvrir dès le 19 mai, la jauge passe à 100 % pour les consommations à l'extérieur.

Commerces et marchés

Le Premier ministre Jean Castex a marqué cette étape en se rendant ce mercredi matin au marché de Rungis, "symbole de la reprise" qui s'annonce "extrêmement forte". Dans les commerces et les marchés couverts, les conditions d'accueil évoluent : la jauge est ramenée à 4 m² par client (contre 8 m² jusque-là). Le port du masque reste obligatoire, tout comme la mise à disposition de gel hydroalcoolique.

Musées, bibliothèques

Pour les musées, la jauge passe aussi à 4 m² par visiteur (contre 8 m² jusque-là). Même chose pour les bibliothèques, qui maintiennent un siège sur deux en configuration assise.

Cinémas, théâtres, cirques, zoos, festivals

Établie à 35 % le 19 mai, la jauge dans les salles de cinéma et de spectacles assis passe à 65%, avec un plafond de 5000 personnes par salle (au lieu de 800). Même chose pour les chapiteaux. Attention toutefois, au-delà de 1.000 personnes, il faudra présenter son pass sanitaire avec un certificat de vaccination ou un test négatif au coronavirus. Les parcs zoologiques en plein air peuvent aussi élever leur jauge à 65%, au lieu de 50% actuellement. Les mêmes règles s’appliquent pour les festivals en plein air assis : jauge des deux tiers et maximum de 5000 spectateurs. Dès jeudi et vendredi, l'Olympia à Paris rallumera ses néons pour le festival des Inrocks. Les concerts debout ne pourront pas reprendre avant le 30 juin.

Salons, foires, casinos

Les salons, les foires et les casinos peuvent à nouveau ouvrir et accueillir leurs visiteurs avec une jauge de 50 % et jusqu'à 5000 personnes. Le pass sanitaire est exigé au-delà de 1000 personnes.

En vidéo Le premier casino drive du monde ouvert à La Grande-Motte

Fêtes foraines, parcs d'attraction

Les fêtes foraines rouvrent aussi leurs portes, en respectant un périmètre de 4 m² par client, au grand soulagement des forains qui manifestaient pour une réouverture rapide. Embellie également pour les parcs d’attraction, qui rouvrent avec des jauges strictes par espace (un même parc peut avoir différentes zones devant chacune respecter une jauge) et pas plus de 50% d’affluence maximale en intérieur. Certains ont même pris des mesures plus drastiques encore que les consignes nationales, Disneyland Paris - qui rouvrira seulement le 17 juin - demande par exemple le port du masque dès six ans (contre 11 dans les règles édictées par le gouvernement).

En vidéo Parc Astérix : comment se passe la réouverture ?

Lieux de culte, cérémonies

Les dispositions sanitaires sont aussi allégées pour ce qui est des lieux de culte et des cérémonies (Pacs comme mariages), les églises et les salles des mairies pouvant être remplies à raison d’un siège occupé sur deux. En ce qui concerne les cérémonies funéraires, le gouvernement autorise désormais jusqu’à 75 personnes.

Boîtes de nuit

Les discothèques, elles, verront leur situation réexaminée le 21 juin, jour de la Fête de la musique qui devra se passer des improvisations au coin de la rue et des mini-concerts devant les bars. Tandis que les rassemblements de plus de 10 personnes seront prohibés.

Il faudra attendre le 30 juin pour la fin du couvre-feu, des jauges dans les bars, restaurants et espaces culturels, et des limitations aux rassemblements en extérieur. À condition que la situation sanitaire continue de s'améliorer, a averti mardi Emmanuel Macron, qui a appelé les Français à rester "prudents" et à se faire vacciner en masse.

Virginie Fauroux

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.