VIDÉO - Déconfinement progressif : le calendrier des différentes étapes

Si le nombre de contaminations reste inférieur à 5000 par jour, la deuxième étape du déconfinement débutera le 15 décembre, avec la fin des attestations. À partir de là, musées, théâtres et cinémas pourront reprendre leur activité. Le confinement sera levé et remplacé par un couvre-feu entre 21 heures et 7 heures du matin, excepté pour les soirées de Noël et du Nouvel An.

La dernière étape aura lieu le 20 janvier. Les restaurants et les salles de sport rouvriront à partir de cette date. En revanche, les bars et les discothèques n'ont pas encore d'horizon de réouverture.