Covid-19 : des néo-vaccinés racontent leurs motivations

Dès l'ouverture du vaccinodrome, des centaines de Toulousains se pressent pour obtenir leur première dose. C'est le cas de Michelle qui travaille au domicile de personnes âgées. Un jeune homme a également pris rendez-vous juste après les annonces du président. Lui aussi s'est senti contraint. "Je ne veux pas me faire vacciner du tout de base. Mais vu les restrictions et les attentes du gouvernement, on se retrouve un peu dans l'obligation de se mettre à jour au niveau des vaccins", confie-t-il. "Si on veut avoir une vie normale comme il y a deux ans, on ne peut pas faire autrement que de passer par la vaccination", explique une autre.