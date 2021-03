Covid-19 : des visites à domicile pour accompagner l'isolement des personnes contaminées

"Au départ, les publics cibles étaient les personnes âgées ou fragiles isolées. Puis on se rend compte que cette visite peut être demandée par des personnes jeunes, mais qui veulent avoir des informations précises et fiables", explique David Guillet. A noter que ce service est gratuit et entièrement pris en charge par la Sécurité sociale. Si vous êtes testé positif, des agents vous appellent pour retracer les cas contacts. Désormais, ils vous proposent cette visite à domicile. Un dispositif rendu possible grâce à la mobilisation des infirmiers libéraux. Plus de 150 se sont portés volontaires en Mayenne.