Haute-Corse : le pass sanitaire déjà expérimenté dans certains bars et restaurants

Le pass sanitaire doit entrer en application début août à l'échelle nationale. Mais face à la flambée des cas de Covid-19 en Haute-Corse, cette mesure est expérimentée de façon anticipée dès ce vendredi dans trois cafés et trois restaurants à l'Ile Rousse, Calvi et Saint-Florent, sur la base du volontariat.

Dès ce vendredi, le port du masque redevient de rigueur dans les lieux publics très fréquentés. Les bars et restaurants devront fermer à minuit pour la Balagne et Saint-Florent. Sur ce dernier point, le préfet du département François Ravier avait d'abord annoncé la fermeture des établissements à 23h du 14 juillet au 1er août avec une jauge limitée à 50% en intérieur et en extérieur, avant de revenir sur sa décision. "Nous nous sommes adaptés au terrain. Nous n'avons pas remarqué de contaminations dans les restaurants et les bars, ce qui nous autorise à reculer d'une heure leur fermeture", a-t-il en effet jugé.