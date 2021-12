Est-il possible d'intégrer une photo d'identité dans son pass sanitaire ? Le 20H vous répond

Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Au menu du jour : peut-on intégrer une photo d'identité dans son pass sanitaire ? Un test sérologique peut-il me dispenser de la dose de rappel ? J’ai un avoir pour un voyage annulé en mars 2020, l’agence peut-elle refuser de me le rembourser ? Garance Pardigon répond à ces questions sur le plateau de Gilles Bouleau dans la vidéo en tête de cet article.

Peut-on intégrer une photo d'identité dans son pass sanitaire ?

Non, actuellement cette fonctionnalité n’existe pas dans l’application TousAntiCovid, et elle "n’a pas vocation à être développée à moyen terme", ajoute le ministère chargé du Numérique. Actuellement, seules trois données d’identification apparaissent au moment du contrôle du pass sanitaire, en plus du statut du fameux pass : vos nom, prénom et date de naissance.

Pour quelles raisons ? "Pour protéger la vie privée des utilisateurs", peut-on lire sur le site de la Commission nationale de l’Informatique et des libertés, qui surveille de près l’utilisation du pass sanitaire depuis sa mise en place. C’est aussi pour cette raison que l’organisateur d’un événement n’a pas accès à vos données de santé lorsqu’il contrôle votre pass : "Il ne sait pas si vous présentez un certificat de vaccination ou le résultat d’un test, il sait juste si votre pass est valide ou non", détaille la CNIL.

Il ne peut pas non plus vous demander une carte d’identité pour s’assurer que vous êtes bien le titulaire du pass sanitaire. En effet, seuls les forces de l’ordre et les agents assimilés peuvent le faire. C’est l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.