Crise des restaurants : le généreux coup de pouce d’un supermarché

Une initiative qui vise à soutenir les professionnels du secteur de la restauration, dont les établissements gardent portes closes depuis maintenant deux mois et demi. En cuisine, pour satisfaire les papilles des consommateurs devenus de plus en plus exigeants, on met les bouchées doubles. "Avec le confinement, les gens se sont mis à la cuisine. Ils s’attendent à quelque chose d'élaboré, un peu comme s’ils étaient au restaurant", explique un cuisinier, apparemment ravi de retrouver les fourneaux.

Le supermarché, pour sa part, ne prend aucune commission, l’intégralité des ventes étant reversée à chaque restaurateur. De quoi mettre un peu de beurre dans les épinards en cette période difficile. "C’est un vrai plus pour nous. Cela permet aussi de faire connaître en faisant goûter nos plats aux gens", explique la gérante d’un restaurant venue déposer son plat du jour. En un mois et demi, quelque 1500 plats ont été vendus dans ce magasin.