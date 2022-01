VIDÉO - Masques FFP2 : où en trouver et à quel prix ?

PROTOCOLE SANITAIRE - Depuis quelques jours, les ventes de masques FFP2 s’accélèrent. Mais s’ils sont plus protecteurs, ils sont aussi plus chers que des masques chirurgicaux. Tour d’horizon des enseignes qui proposent ces masques et de leurs tarifs.

Mieux ajusté sur le visage, plus couvrant, plus filtrant grâce à sa matière hermétique : les masques FFP2 assurent davantage de protection que les masques chirurgicaux contre la propagation du virus, et pourraient ainsi être de grand recours face aux chiffres de l’épidémie en nette progression sous l’effet de la vague du variant Omicron, particulièrement contagieux. Sa durée de protection peut aussi aller jusqu’à 8 heures, contre 4 maximum pour le masque chirurgical.

Avec de tels attraits, il est possible que son usage soit généralisé, sur le modèle de certains pays européens comme l’Italie, où ils sont obligatoires depuis le 25 décembre dans tous les transports publics, les cinémas, les théâtres, les musées et les stades. Un avis de Haute Autorité de Santé (HAS) est attendu sur le sujet. Sans attendre, de nombreux Français se sont tout de même précipités sur les stocks : les demandes ont explosé ces derniers jours, tandis que le nombre de contaminations continue de s’envoler, jusqu’à près de 330.000 cas enregistrés vendredi. Et ce, bien que le FFP2 soit plus coûteux : 50 centimes en moyenne par FFP2, soit le prix de 5 masques chirurgicaux environ. Le prix peut toutefois descendre à 30 à 40 centimes pour les commandes en gros des professionnels de santé, voire moins encore dans certaines enseignes de grande distribution.

23 à 75 centimes le masque en grande surface

Le groupe Intermarché a ainsi annoncé vendredi vendre le masque FFP2 à prix coûtant (comme pour les autotests), soit à 23 centimes d’euro, l’équivalent de deux masques chirurgicaux environ. La boîte de 20 masques est donc vendue à 4,52 euros. Ce qui place la chaîne de grande distribution en tête des prix les plus compétitifs juste devant Carrefour (24 centimes le masque), Leclerc (40 centimes), Auchan (50 centimes) et Franprix (75 centimes), selon les comparatifs de Capital.

"Ils partent très vite, on fait globalement deux à trois approvisionnements suivant les journées pour arriver à tenir le rayon plein", commente Vincent Bronsard, président de Intermarché & Netto, dans le reportage du 20H de TF1 en tête d’article. La demande continue ainsi d’exploser, même en pharmacie où il est vendu plus cher - le prix d'une boîte de 20 masques est compris entre 10 et 15 euros, selon BFMTV. "Pour vous donner un ordre d’idée, on a vendu 500.000 FFP2 en l'espace de deux jours. C'est habituellement ce qu'on voit en un mois, et cela s'est accentué juste après les fêtes", explique Audrey Lecoq, gérante associée de la plateforme d’achat Pharmazon qui fournit des officines. À l’échelle nationale, si des tensions d'approvisionnement apparaissent, aucune rupture de stock n’est en vue d'après les professionnels. Intermarché assure disposer d'un stock de 6 millions de FFP2. Les entreprises pourront fabriquer 20 millions de masques chaque semaine et monter à 50 millions s'il le fallait, assurait jeudi sur RMC Christian Curel, président du syndicat des fabricants français de masques. Par ailleurs, le stock d’État grimpe à 400 millions de FFP2.

Mais pour l’heure, en attendant les recommandations de la HAS, aucune étude scientifique n'a jusqu'ici montré que ces masques avaient un impact positif en population générale. "Si tout le monde portait correctement un masque chirurgical ou grand public en tissu, cela réduirait déjà nettement le risque de contagion", estime auprès de l'AFP Didier Lepelletier, chef de service d'hygiène hospitalière du CHU de Nantes et expert du Haut Conseil de la santé publique. Ce sont des "masques performants, efficaces sous certaines conditions, et difficiles à porter car techniques, contraignants", plutôt adaptés aux professionnels de santé qui sont formés à les porter, ajoute-t-il.

ML | Reportage C. Bayle, M. Verron, N. Hesse, W. Wuillemin, X. Baumel, P. Ninine. M. Neboth, C. Marchina

