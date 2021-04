Covid-19 : faudra-t-il vacciner les enfants ?

Pas encore majeur mais déjà vacciné. À New-York, les jeunes de plus de 16 ans peuvent désormais bénéficier du sérum Pfizer. “J’ai vu mes parents et ma sœur, qui est infirmière, se faire vacciner. j’espère que ça nous permettra de retrouver une vie normale”, nous a confié un jeune Américain. Et ce seront bientôt les plus de douze ans qui pourraient entrer dans la campagne de vaccination aux États-Unis et en Israël. Pfizer vient de démontrer une efficacité de 100% de son vaccin chez les 12-15 ans. D’autres laboratoires font des essais cliniques dès l’âge de six mois.