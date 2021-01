Covid-19 : faut-il rallonger les vacances de février ?

Dans cette famille, les vacances sont sensées démarrer dans quinze jours. Mais vont-elles être rallongées ? Ils ont entendu cette hypothèse, et ça ne les rassure pas. Bouleverser les vacances de février pour lutter contre l'épidémie, c'est ce que préconise le président du Conseil scientifique. "On peut imaginer adapter les vacances scolaires et se retrouver début mars dans de meilleures conditions pour rouvrir les écoles et surtout les surveiller", a annoncé Jean-François Delfraissy.