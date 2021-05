"Bon 19 mai à tous !" : les images insolites de la France déconfinée

La pluie n'en finit plus de balayer l'Hexagone et l'épidémie de Covid-19 fait toujours des siennes. Mais il en faudrait bien davantage en ce 19 mai, jour de réouverture des terrasses, des lieux culturels et des commerces non essentiels, pour entacher la bonne humeur ambiante. En attestent les nombreuses publications aperçues sur les réseaux sociaux pour célébrer cette seconde phase du déconfinement.