"Ils ont fait comprendre qu'on devait partir" : frappée par le Covid-19, la Martinique se vide de ses touristes

"Ils ont fermé l’accès aux plages, on n'a plus le droit de se déplacer à plus d’un kilomètre. Ils ont clairement fait comprendre aux touristes qu’ils devaient partir d’ici", explique un jeune touriste en sortant de l’aéroport, dans le reportage en en-tête. Face aux restrictions de plus en plus strictes, certains avaient même prévu de rentrer plus tôt. "On est content d'être partis parce qu'on n'aurait rien pu faire", avoue une vacancière.

Depuis le renforcement des mesures sanitaires, il y a quinze jours, notamment le couvre-feu à 19h, les vacances en Martinique avaient été déconseillées. Beaucoup de touristes ont raccourci leur séjour ou annulé leur voyage.