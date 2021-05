Indochine à Bercy : 5 questions sur le premier concert-test français

COVID-19 - Un concert-test d'Indochine baptisé "Ambition Live Again" est organisé ce samedi l'AccorHotels Arena de Paris-Bercy. Retour en cinq questions sur ce vaste essai clinique.

C'est une collaboration inédite en France entre le monde de la science et celui du spectacle. Le concert-test du groupe Indochine qui a lieu ce samedi 29 mai à l'AccorHotels Arena, le palais omnisports de Paris-Bercy, s'est monté grâce à la volonté conjointe du Prodiss, syndicat d'organisateurs privés de spectacles vivants, et de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Avec un objectif commun : vérifier que la réunion de 5.000 personnes lors d'un concert fermé et en configuration debout, non distanciée, dans la fosse, ne fait pas courir un sur-risque. Voici cinq questions sur cet événement attendu de pied ferme par tout un secteur à l'arrêt depuis plus d'un an.

Comment ont-été sélectionnés les 5.000 participants ?

7.500 volontaires, sur les plus de 20.000 personnes s'étant inscrites sur la plateforme dédiée, ont été tirés au sort pour assister à ce concert-test. Pour pouvoir y prétendre, ils devaient résider en Ile-de-France, avoir entre 18 et 45 ans, n'avoir eu aucun symptôme du Covid ni avoir été en contact avec des personnes atteintes durant les deux semaines précédentes, ne pas avoir de comorbidités et ne pas vivre avec une personne à risque. Mais sur ces 7.500 volontaires, seuls 5.000 assisteront effectivement au concert après un nouveau tirage au sort. Les 2.500 autres n'auront pas cette chance, ils serviront à déterminer s'il y a plus de contaminations dans l'un des deux groupes.

Comment doit se dérouler le concert ?

Les 5.000 participants seront debout dans la fosse, sans distanciation sociale, mais masqués. Évidemment, le concert s'adapte au couvre-feu et débutera donc à 17 heures avec une première partie électro d'Etienne de Crécy, avant qu'Indochine n'entre en scène une heure plus tard . Une caméra vérifiera pendant le show si le port du masque est bien respecté. Elle permettra aux scientifiques de savoir si beaucoup de spectateurs "tombent" le masque ou le portent mal, sous le nez par exemple. Autre précision importante, il n'y aura pas de bar. Mais selon la virologue de l'hôpital Saint Louis qui chapote l'événement, Constance Delaugerre, ce sera un concert presque normal. "On va faire un concert en jauge réelle, la ventilation est naturellement optimisée, donc à part du gel hydroalcoolique partout et des files d'attente fluides, rien ne sera différent d'un concert normal", assure-t-elle à TF1 dans le reportage en tête de cet article.

Quel protocole scientifique ?

Les 7.500 volontaires ont été testés avec un antigénique une première fois 72 heures avant le concert. Ils seront tous testés une deuxième fois par voie salivaire le jour J, puis une semaine après pour voir s'il y a eu des contaminations ou non. L'objectif étant de déterminer s'il y en a eu davantage dans le groupe qui aura participé au concert. Toutes les données seront analysées pour des premiers résultats à la fin du mois de juin.

Combien ça coûte ?

Le concert est gratuit pour les participants, et Indochine a accepté de se produire sans cachet pour l'occasion. Mais le budget de l'opération s'élève à 1,4 million d'euros, financés par des fonds publics et privés, dont 900.000 pour la partie scientifique et environ 500.000 pour la production.

Quels précédents ? En France, c'est une première, qui précède un autre concert-test bientôt organisé dans un club rock de Montpellier en partenariat avec le CHU de la ville. Mais d'autres expériences de ce type ont été organisées à l'étranger, notamment aux Pays-Bas début mars (1.300 personnes) et au Royaume-Uni le 2 mai (5.000 personnes sans masque). La première en Europe s'était déroulée en décembre à Barcelone, où près de 500 spectateurs avaient assisté, masqués, à un concert en salle sans distanciation physique. Aucun cas positif n'avait finalement été détecté parmi les tests PCR réalisés huit jours plus tard (contre deux dans le groupe témoin). Mais les chercheurs préviennent dans une étude publiée ce vendredi que ces résultats rassurants sont difficilement extrapolables pour la réouverture de ce secteur culturel, en raison des "conditions strictes" dans lesquelles ce concert-test a été réalisé.

L.G

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.