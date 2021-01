J'ai 74 ans, mon mari 76, pouvons-nous nous faire vacciner en même temps ? Le 20H vous répond

Non Gilles, seules les personnes âgées de plus de 75 ans peuvent se faire vacciner pour le moment. Et être en couple ne permet pas au conjoint d’être prioritaire. Idem, si vous avez 74 ans et 10 mois… il va falloir attendre. Mais rassurez-vous, le ministère de la Santé nous assure que les 65 ans et plus seront appelés à être vaccinés d’ici le printemps.

Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Au menu du jour : nous avons 74 et 76 ans, pouvons-nous nous faire vacciner en même temps ? Les personnes ne pouvant pas se déplacer peuvent-elles bénéficier d'un taxi gratuit ou d'une ambulance pour aller se faire vacciner ? Faut-il observer un délai précis entre la vaccination contre la grippe et celle contre le Covid ? Alexia Mayer répond à ces questions, sur le plateau de Gilles Bouleau, dans la vidéo en tête de cet article.

Les personnes ne pouvant pas se déplacer pourront-elles bénéficier d’un taxi gratuit ou d’une ambulance pour aller se faire vacciner ?

Pour le moment, ce n’est pas encore possible mais le ministère de la Santé étudie cette possibilité. En revanche, il existe des initiatives locales : certaines mairies ont mis en place des navettes gratuites pour les personnes âgées et vulnérables. C’est donc du cas par cas. C’est organisé par exemple à Villers-sur-mer en Normandie, dans les villes de Poissy et Évry, près de Paris. Et puis d’autres vont suivre comme Nontron en Dordogne.

Faut-il observer un délai entre la vaccination contre la grippe et celle du Covid ?

Il faut attendre 14 jours entre le vaccin contre la grippe et celui contre le Covid. Et ne pas se faire vacciner contre la grippe entre les deux injections du vaccin contre le Covid. C’est une recommandation de la Haute autorité de santé (HAS). En tout cas, aucun souci si vous voulez recevoir ces deux vaccins.