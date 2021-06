"Je ne suis pas pressé de retourner dehors" : ces Français qui refusent de se déconfiner

Après de long mois de confinement plus ou moins stricts, le retour à la vie d’avant s'amorce doucement dans l’Hexagone. Si beaucoup attendaient avec impatience cette libération, pour d’autres c’est loin d’être aussi évident. À tel point que certains développent une angoisse à l’idée de quitter leur domicile, un phénomène apparu lors du premier déconfinement et connu des spécialistes sous le nom de "syndrome de la cabane".

Difficile de savoir exactement combien de personnes sont concernées. Pour autant, ce phénomène semble bien plus répandu qu’on pourrait le penser, en témoignent des habitants d’Aix-en-France où s’est rendue une équipe de TF1. "Je ne suis pas pressée de retourner au restaurant ou dans les commerces. Je préfère y aller tranquillement car j’ai encore un peu peur d’affronter la foule", confie une mère de famille avec une poussette.

Se mêler à la foule, ce n’est pas non plus dans les projets de Sébastien. Atteint d’une maladie pulmonaire, ce technicien en imagerie médicale est en télétravail depuis plus d’un an. Une situation que ce quadragénaire dit vivre plutôt bien. À l’entendre, le confinement a même amélioré son quotidien. "Je n’ai pas peur, assure-t-il. C’est juste que j’ai pris de nouvelles habitudes avec le confinement et je ne suis pas pressé de retourner dehors", explique-t-il.