Covid-19 : l’immunité collective est-elle atteignable ?

C’est avant tout le virus qui détermine le seuil d’immunité collective à atteindre. Plus le virus est contagieux, plus la population doit être nombreuse à être immunisée pour que l’épidémie s’arrête. On sait que le variant Delta est plus contagieux que le variant anglais, qui lui-même, était déjà bien plus transmissible que la souche originelle de l’année dernière.