Covid-19 : l'incompréhension des Nordistes face aux règles du confinement

Entre confinement et confusion, la frontière est mince. Même avec la meilleure volonté du monde, certains n'ont pas saisi les nouvelles mesures en place depuis ce week-end dans le Nord. Beaucoup de Nordistes sont perdus face à des restrictions qui n'en sont pas vraiment. Même le gouvernement ne veut plus parler de confinement. Et c'est vrai, à Seclin depuis ce week-end, la vie n'a pas vraiment changé.

En effet, ils peuvent sortir, mais sans connaître s'ils doivent se procurer une attestation ou non, un couac de plus. Mais dans le village, on a quand même compris que la ballade était permise à dix kilomètres de chez soi. Beaucoup en ont profité ce week-end. Il y a eu du monde partout dehors pour éviter les regroupements en intérieur. Ils ne sont pas interdits, mais à proscrire selon le gouvernement. Certains voient cela comme une injonction trop intrusive. En résumé, à Seclin on espère surtout que cette troisième formule de confinement sera bien la dernière ou, au moins, que son mode d'emploi ne change pas en cours de route.