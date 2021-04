Covid-19 : la campagne vaccinale va s'accélérer

L'intensification de la campagne est possible grâce aussi au renfort de l'armée. Les soignants militaires vaccinaient déjà dans certains hôpitaux. Et dès mardi, ce sera le cas dans sept de leurs établissements hospitaliers. Il s'agit d'accélérer les cadences, de 200 000 injections quotidiennes au début du mois de mars à plus de 300 000 cette semaine. L'objectif est d'en atteindre 500 000 par jour le plus vite possible, à condition d'avoir suffisamment de doses.