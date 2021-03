Covid-19 : la colère d'un directeur de zoo fermé quand les parcs sont ouverts

CRISE SANITAIRE - Alors que le gouvernement encourage les Français à prendre l'air dans les parcs et les jardins, le directeur du zoo de Saint-Martin-La-Plaine, dans la Loire, dénonce l'incohérence de sa fermeture. Il a écrit à Jean Castex.

Chaque matin, Pierre Thivillon soigne ses 900 animaux comme si les visiteurs allaient arriver. Mais ces derniers ne pourront pas profiter du bébé gorille né il y a quelques semaines. Et pour cause, depuis cinq mois, ce parc zoologique situé à Saint-Martin-la-Plaine (Loire) n'a plus le droit d'accueillir du public, comme tous les zoos en France. Un crève-cœur incompréhensible pour son créateur. "On a de la place, on a des allées ouvertes, nous sommes en plein air, souligne-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article. La semaine dernière, des gens m'ont dit qu'ils étaient allés à un accrobranche (parcours d'aventures dans les arbres, ndlr), des piscines sont ouvertes... Donc, il y a quelque chose qui ne va pas."

Cette décision gouvernementale a de lourdes répercussions sur l'activité animalière. "Le préjudice financier est énorme puisque nous avons besoin d'environ 5.000 euros chaque jour", rappelle Pierre Thivillon. "Or, nous sommes fermés depuis plus de 200 jours en un an. Donc vous imaginez un peu le trou que ça fait dans la trésorerie..."

35 employés sur la selette

Les trente-cinq employés en charge d'entretenir le parc de douze hectares s'inquiètent pour leur avenir. Pourtant, ils ont fait tout leur possible pour rouvrir. "On a mis tout un protocole (sanitaire) en place depuis le printemps dernier. Donc on ne comprend pas pourquoi on nous refuse l'ouverture", regrette l'un d'eux. Cette situation pourrait également détériorer les conditions de vie des animaux. "S’il n'y a plus de finance, les animaux ne pourront pas avoir la même alimentation, ajoute un collègue. Ça risque d'être compliqué dans les mois à venir si ça n'ouvre pas."

Pour soutenir ce parc, des habitants de la région ont lancé une cagnotte sur Internet. Outre les 35.000 euros récoltés, Pierre Thivillon a écrit au Premier ministre Jean Castex pour demander une réouverture rapide.