VIDÉO - "La jauge infernale", un jeu de société sur le Covid-19

Le but ? Incarner un personnage dont la tâche sera de survivre à la crise sanitaire en gardant le moral, la santé mais aussi son argent. Le problème, c'est qu'il faut composer avec les restrictions imposées par le gouvernement. "Ça peut être du bon comme du mauvais", comme explique à notre micro Yohan Foulcher, le fondateur et président d'Opsylon Games. Pour ralentir ses adversaires dans leur mission de survie, il est possible de les dénoncer pour non-respect des règles, ce qui fait perdre des "points de morale".

Mais pourquoi alors acheter ce jeu de société alors que les Français entendent parler de la pandémie 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ? "On peut passer un très bon moment en parlant du Covid. Le but, c'est de passer un moment tous ensemble. On peut se partager des anecdotes", explique Yohan Foulcher. Pour éviter des prises de bec entre joueurs, le créateur a volontairement omis quelques sujets qui fâchent. "Il y a certains thèmes qui dans l'esprit de beaucoup de gens peuvent être reliés au Covid, que ce soit le pass sanitaire ou les vaccins, et qui n'apparaissent pas dans le jeu parce que le but, c'est justement d'avoir quelque chose de plus inclusif. Donc, il n'y a pas de thèmes qui peuvent cliver", confie à LCI Yohan Foulcher.

Des explications suffisantes pour acheter un jeu comme celui-là avant les fêtes ? Ça reste à voir...