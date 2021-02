Covid-19 : la majorité des vaccinations ne concerne pas les habitants à la Courneuve

Se faire vacciner en dehors de sa ville ou même de son département, la pratique est tout à fait légale. Alors, pour rétablir une égalité d'accès à la vaccination, la mairie a choisi d'aller chercher les Courneuviens. "On prend contact téléphoniquement avec les personnes. Ensuite, on a mis en place un système de ramassage pour celles et ceux qui en éprouvent le besoin", souligne Gilles Poux, maire (PCF) de la Courneuve (Seine-Saint-Denis). Sensibiliser, accompagner les plus défavorisés, c'est la seule marge de manœuvre pour les collectivités. La loi leur interdit de réserver des doses pour leurs habitants.