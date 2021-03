La mésaventure d'un commerçant pris pour... un centre de vaccination

Le commerçant s'est donc résigné à jouer le standardiste, et avec le sourire qu'il a décidé de garder malgré tout. "On a une petite dame qui nous a appelé en nous demandant si on était le centre de vaccination. Je lui ai dit que non. Et là, elle m'a répondu : 'je le savais, mais je voulais être sûre", raconte-t-il. Les anecdotes comme celle-là se multiplient au gré des appels qu'il reçoit tout au long de la journée.

Pourtant, à bien y chercher, aucune dose de vaccin n'est caché derrière les étals de son magasin. On y vend d'autres remèdes : de bons produits locaux comme de l'huile de l'olive, des tisanes ou du miel. "On a plein de choses qui peuvent soigner d'autres maux, mais pas pour le Covid", affirme Emma Rosenfelder, la gérante. Dans cette épicerie fine, on vend aussi de l'absinthe, une boisson aromatique bien connue de l'Antiquité, mais qui là non plus n'a rien d'un médicament. "Ça aurait été trop beau. Sinon on ferait fortune en ce moment. On répondrait encore plus au téléphone", s'amuse Daniel Rosenfelder, l'ancien gérant.