Covid-19 : la Polynésie française violemment touchée

Les rideaux baissés, les ferries à quai et le marché fermé jusqu'à nouvel ordre. Voici les conséquences du confinement qui entre en vigueur aujourd'hui en Polynésie française. Les écoles et les commerces non essentiels sont fermés pour au moins deux semaines. Les attestations de déplacements, elles, sont de retour.

Les habitants que nous avons rencontrés sur place ne sont pas surpris. "Il y a eu un relâchement. Et du coup, le confinement total, c'est l'une des meilleures solutions", s'exprime un jeune homme. Il n'y a plus que sur les affiches que les touristes s'évadent. "On avait projeté d'avoir une croisière. Toutes les croisières sont annulées. Pour le moment, on est confiné l'hôtel", fait part l'un d'eux.