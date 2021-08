Covid-19 : la rentrée scolaire reportée aux Antilles et dans les zones rouges de Guyane

Que va-t-on faire alors des élèves entre le 1er et le 13 ? Aux Antilles, les académies s'organisent en urgence sans pouvoir promettre d'assurer les cours à distance. Le confinement est déjà prolongé de trois semaines. Pour cause, le taux d'incidence explose : 900 cas pour 100 000 habitants, à l'image des voisins guadeloupéens, des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy et de certaines zones de Guyane où la rentrée est aussi décalée.