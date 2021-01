Covid-19 : la réponse du gouvernement au mal-être des étudiants

Alice Rosier et Salomé Basbayon suivent des cours en première année à la faculté de Bordeaux, en visioconférence depuis quatre mois. Ce retour en classe va permettre de rompre un peu l'isolement. "J'en ai marre, vraiment. C'est compliqué parce qu'on est dans le même cadre tout le temps : je me lève, je reste ici. Je dors, je reste ici. C'est tout le temps la même chose. J'ai hâte de reprendre", explique Alice.

En revanche, la généralisation du couvre-feu à 18 heures est un coup dur. Elisa Robin est en classe préparatoire pour intégrer une école de commerce et la fin de journée est un moment important pour elle. "Si on n'avait de DS le samedi matin, le vendredi soir, on va boire un verre. Ça nous change un peu les idées et tout", explique-t-elle.