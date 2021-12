VIDÉO - "La théorie du complot, toutes ces conneries-là, il faut les gommer" : non-vacciné et en réanimation, il témoigne

REMORDS - Parmi les patients admis en réanimation, nombre d'entre eux ne sont pas vaccinés. L'un d'eux témoigne à LCI, hospitalisé dans un centre de Montreuil, regrettant d'avoir eu "peur" du vaccin. Un choix qui irrite les équipes soignantes.

Si plus de 90% de la population éligible (âgée de 12 ans et plus) a reçu au moins une dose en décembre, soit près de 78% de la population totale, il reste encore environ six millions de Français éligibles qui ne sont pourtant pas vaccinés. Parmi eux, certains entrent en soins critiques, tandis que les contaminations flambent depuis plusieurs semaines.

Bien qu’il soit assez jeune et sans antécédent, Karim est pris en charge en réanimation depuis trois jours à hôpital André Grégoire de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Il ne s’est pas fait vacciner et le regrette amèrement dans le reportage en tête d'article. "Malheureusement, personne n’a été vacciné chez moi, confie-t-il, une lunette à oxygène installée dans le nez. C’était la peur du vaccin, mais si demain je m’en sors mieux, il faut que j’aille me faire vacciner." Avant de poursuivre : "La théorie du complot, toutes ces conneries-là, il faut vraiment les gommer, lâche-t-il. Il faut que les gens se réveillent un peu." Des cas comme celui de Karim représentent l’essentiel des patients. Dans ce service de réanimation, un seul malade était vacciné sur les 40 patients contaminés par le Covid-19 en deux mois.

"Ça m’agace, lâche Sandy Jebahi, infirmière du centre hospitalier. Les personnes nous disent souvent qu’elles n’ont pas eu le temps, mais comment cela est-il possible au bout de deux ans ? Ils nous répondent que dès qu’ils vont sortir d’ici, ils vont se faire vacciner, mais encore faut-il réussir à sortir." L’incompréhension des soignants est d’autant plus marquée que l’afflux de patients ne faiblit pas. Sur les quinze lits que compte le service, tous sont occupés, dont la moitié par des patients Covid. "On a tous les jours des sollicitations extérieures ou même en interne, de patients Covid", explique Vincent Das, chef du service réanimation de l’hôpital. À l’échelle du pays, 51% des entrées en soins critiques étaient des personnes non vaccinées le mois dernier.

La rédaction de LCI

