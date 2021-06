Le 20H vous répond : 5 questions sur l'organisation des mariages

C’est un rendez-vous lancé dès le début de la crise sanitaire par le JT de TF1 : chaque soir, "Le 20H vous répond" éclaire les téléspectateurs sur leurs questions pratiques, soumises via les réseaux sociaux ou grâce à l’adresse mail dédiée*. Des interrogations qui concernent souvent la réouverture des terrasses. Nous revenons ci-dessous sur quatre d'entre elles.

Peut-on privatiser l’intérieur d’un restaurant pour célébrer ses noces ?

Non, ce n’est pas possible… du moins jusqu’au 9 juin et la prochaine étape du déconfinement. En fait, la consommation au sens large est interdite en intérieur pour le moment, quel que soit le lieu privatisé. Concrètement, si vous célébrez votre mariage dans une salle des fêtes, vous ne pourrez boire et manger qu’à l’extérieur, dans un parc ou un jardin attenant par exemple. L’alternative en cas de météo capricieuse : les barnums et les chapiteaux. Ils sont autorisés pour les dîners, mais uniquement en configuration assise et avec une jauge de 65%.