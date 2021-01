Covid-19 : le Grand Reims lance un "Vacci'Bus" pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer

La pluie et le vent n'ont pas découragé les habitants de plus de 75 ans d'Aubérive ce matin. Le "Vacci'Bus" du Grand Reims a commencé sa tournée par leur village et il faut en profiter. Roselyne se sent très chanceuse car elle aurait dû faire 25 kilomètres pour se rendre dans un centre de vaccination en ville. Bernard, lui, s'est empressé de prendre un rendez-vous dès l'annonce du passage du "Vacci'Bus", comme la plupart des habitants de plus de 75 ans des 42 villages concernés autour de Reims.