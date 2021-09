Le masque est-il toujours obligatoire en récréation ? Le 20H vous répond

En principe, non. Car les élèves sont en extérieur. Mais il peut y avoir des restrictions locales. Par exemple, dans les Bouches-du-Rhône où le taux d'incidence est l'un des plus élevés de France, les collégiens et lycéens vont devoir porter le masque en extérieur lors de la pause.

Mon enfant non vacciné est cas contact. Il doit s'isoler à la maison. Puis-je bénéficier du chômage partiel pour le garder ?

Tout à fait. Le recours au chômage partiel est toujours possible que votre enfant soit en âge d'être vacciné ou non. Vous pouvez rester chez vous pour le garder et toucher 84% de votre salaire net (ou 100% sivous êtes au Smic). Les deux conditions à respecter sont toujours les mêmes : avoir un enfant de moins de 16 ans et ne pas pouvoir télétravailler.

Mon enfant a-t-il besoin d'un pass sanitaire pour aller manger à la cantine ?

Non, le pass sanitaire n'est demandé ni aux élèves qui déjeunent ni au personnel qui s'active derrière les fourneaux. La cantine n'est pas un restaurant classique mais un lieu de restauration collective, elle n'est donc pas soumise aux mêmes règles. De même, le pass sanitaire n'est pas demandé dans les restos U et les selfs d'entreprise.

