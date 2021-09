Covid-19 : le point sur l'épidémie

On est passé sous deux seuils très importants qu'on scrutait beaucoup depuis plusieurs mois. Le taux d'incidence, qui permet d'évaluer la dynamique des contaminations, en fait partie. On vient de passer au-dessous des 100 ou plus précisément 99 nouveaux cas pour 100 000 habitants. En une semaine, les cas positifs au Covid ont chuté de 28%. Sur la carte, certains départements sont en vert, c'est-à-dire sous le seuil épidémique. Ça baisse partout même si ça reste élevé aux Antilles et en PACA.