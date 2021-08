Covid-19 : le point sur l’épidémie chez les enfants

Chez les enfants de 0 à 19 ans, on constate une hausse du taux d'incidence depuis fin juin. On compte aujourd'hui 233 cas pour 100 000 enfants. Cette augmentation suit notamment celle des adultes et cela devrait continuer à la rentrée. L'Institut Pasteur prévoit même dix fois plus de nouvelles contaminations chez les plus jeunes à partir de septembre.